Verbazing bij Conte en Shearer over beslissing VAR: ‘Het is een rotzooi!’

Chelsea wist zich woensdagavond in de derde ronde van de FA Cup ternauwernood te plaatsen voor de volgende ronde ten koste van Norwich City. De mannen van manager Antonio Conte hadden in de replay zeer veel moeite met de Championship-club, dat uiteindelijk na strafschoppen werd uitgeschakeld. Conte was na afloop vooral woedend over de arbitrage.

Chelsea claimde woensdagavond meerdere penalty's, maar scheidsrechter Graham Scott weigerde deze toe te kennen. De arbiter besloot zelfs Pedro en Álvaro Morata van het veld te sturen, nadat beide aanvallers die avond te gemakkelijk naar de grond gingen. Conte wijst echter vooral op het moment dat Willian onderuit werd gehaald door Timm Klose in het strafschopgebied.

"Als je de herhaling kijkt, zie je duidelijk dat het een penalty is", foetert de Italiaan in gesprek met de BBC. Conte zegt dat de videoscheidsrechter heeft gefaald door niet in te grijpen. "Als we dit nieuwe systeem willen gebruiken, is het belangrijk dat de scheidsrechter wacht, zeker wanneer het incident niet duidelijk is. En als de videoscheidsrechter twijfels heeft, moet hij tegen de arbiter roepen dat hij zelf moet kijken."

"De fout was niet van de scheidsrechter, maar van de persoon die op televisie keek", aldus Conte. Alan Shearer sluit zich in de studio van de BBC aan bij de manager: "Je kan nu zien waarom ik twijfels heb over de VAR. Het is een rotzooi! We hebben hier vijf voormalig voetballers zitten die allemaal zagen dat het een duidelijke penalty was en de scheids geeft hem geel voor duiken! Wie kijkt er in godsnaam naar dat scherm?"