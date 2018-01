‘Chelsea steggelt met stadsgenoot over geëiste transfersom van 22 miljoen’

Chelsea wil zich nog altijd versterken met Andy Carroll. De spits van West Ham United zou naar verluidt dolgraag naar de regerend landskampioen verkassen, maar de clubs uit Londen kunnen maar niet tot een transferbedrag komen die beide partijen zint. Volgens Goal en Sky Sports houdt West Ham vast aan het minimumbedrag van 22 miljoen euro.

De negenvoudig international van Engeland, die bij the Hammers ongeveer 80.000 euro per week verdient, is niet de enige aanvaller die mogelijk vertrekt. Ook Diafra Sakho, Javier Hernández en André Ayew mogen bij het juiste bedrag eventueel van club veranderen. West Ham was zelf geïnteresseerd in het halen van Michy Batshuayi, maar de Belg prefereert een vertrek naar LaLiga.

Volgens Goal verlopen de gesprekken tussen Chelsea en West Ham al dagenlang zeer moeizaam. Carroll ligt nog tot medio 2019 vast en werd in 2013 door the Hammers voor 17,5 miljoen euro overgenomen van Liverpool, nadat hij al een jaar gehuurd was. De afgelopen seizoenen kampte de spits geregeld met blessures, waardoor hij deze jaargang ook al een aantal duels moest missen.

Afgelopen zomer wilde Chelsea Fernando Llorente als tweede spits binnenhalen. De Spanjaard werd echter op het laatste moment weggekaapt door Tottenham Hotspur. Met Álvaro Morata en Batshuayi heeft manager Antonio Conte op dit moment twee volwaardige spitsen, maar hij wil daar graag een mogelijkheid bij, ook omdat de Italiaan niet overtuigd is van de Belgische aanvaller, die dus mogelijk de deur achter zich dicht gaat trekken op Stamford Bridge.