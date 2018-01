‘Manchester United biedt Sánchez half miljoen euro per week’

José Mourinho wil haast maken met de transfer van Alexis Sánchez en probeert de Chileen te paaien met een weeksalaris van iets meer dan een half miljoen euro per week, zo verzekert The Times. The Telegraph meldde reeds dat Manchester United en de Chileen al tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen over een netto jaarsalaris van 15,8 miljoen euro.

The Times stelt dat club en speler echter nog geen akkoord hebben bereikt, waardoor United nu naar verluidt bruto een bedrag van 509.000 euro aan de aanvaller van Arsenal biedt. Hiermee zou Sánchez, die komende zomer uit zijn contract loop bij the Gunners, dus de absolute grootverdiener worden in de Premier League én in de mondiale sportwereld.

Momenteel is Paul Pogba, die in 2016 overkwam van Juventus, met 340.000 euro per week de grootverdiener bij the Red Devils, maar de Chileen wacht op Old Trafford dus een hoger bedrag. Naar verluidt gaat de 29-jarige aanvaller voor vierenhalf jaar tekenen bij United. Mourinho zou graag zien dat hij komende zaterdag tegen Burnley al kan beschikken over Sánchez.

Het is voor de Engelse grootmacht en Sánchez echter ook nog afwachten of en wanneer Henrikh Mkhitaryan akkoord gaat met een transfer. De Chileen maakt deel uit van de transfer van de Armeense middenvelder naar Arsenal, zo verzekerde zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. "Manchester United gaat Sánchez niet strikken, tenzij Mkhi besluit zich bij Arsenal aan te sluiten", zei de belangenbehartiger. "Sánchez maakt onderdeel uit van de Mkhi-deal, niet andersom."