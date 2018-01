Duits icoon tekent bij en blijft bij ploeg van Kappelhof en De Leeuw

Bastian Schweinsteiger is terug bij Chicago Fire. De 33-jarige middenvelder liep met nieuwjaarsdag uit zijn contract bij de club uit de Major League Soccer, maar heeft nu een nieuw contract getekend voor het komende seizoen.

De 121-voudig international zal waarschijnlijk op 10 maart meedoen in de thuiswedstrijd tegen Sporting Kansas City. “Ik ben erg blij dat ik opnieuw heb getekend bij Chicago”, laat hij weten via de officiële kanalen van La Maquina Roja. “Het was een bijzonder jaar in mijn carrière, maar het voelde wel incompleet zonder prijs. Ik ben ervan overtuigd dat we met de steun van onze geweldige fans opnieuw een memorabel seizoen kunnen meemaken.”

“Ik houd van deze stad, de sport en het winnen, dus ik kijk uit naar een nieuw seizoen met Chicago Fire en hopelijk kunnen we nieuwe niveaus van successen bereiken.” Algemeen directeur Nelson Rodríguez: “Het was onze prioriteit om Bastian weer vast te leggen. Hij is een bewezen winnaar. Zijn talent, in combinatie met zijn karakter en kwaliteiten buiten het veld, zijn belangrijk voor onze selectie.”

Schweinsteiger speelde dertien jaar lang voor Bayern München en won in die periode onder meer acht landstitels en één keer de Champions League, in het seizoen 2012/13. Zijn avontuur bij Manchester United mondde met name door blessureleed uit in een mislukking en in maart 2017 maakte Schweini de overstap naar Chicago Fire. Bij de club van manager Veljko Paunovic staan ook onder anderen Johan Kappelhof en Michael de Leeuw onder contract.