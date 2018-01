‘Borussia Dortmund neemt rebelse Aubameyang in genade aan’

Het lijkt erop dat Pierre-Emerick Aubameyang zijn laatste wedstrijd voor Borussia Dortmund nog niet gespeeld heeft. BILD meldt donderdagochtend dat trainer Peter Stöger van plan is om de aanvaller vrijdag op te stellen tegen Hertha BSC.

Stöger zette de Gabonees international zondag vanwege ‘disciplinaire redenen’ uit de selectie. Aubameyang miste op zaterdag de teambespreking voor het duel met VfL Wolfsburg en werd derhalve gestraft. “Aubameyang kwam niet opdagen, waardoor ik denk dat het voor hem niet zo belangrijk is. Hij zei dat hij het vergeten was, maar we weten allemaal dat dat niet zo is. Net als iedereen kan hij zijn plek volgende week weer terugverdienen”, voegde Stöger daar later aan toe.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat de 28-jarige spits buiten de spelersgroep werd gelaten. Toenmalig trainer Peter Bosz schorste hem in november voor één wedstrijd nadat hij te laat op de training verscheen. Een jaar eerder werd Aubameyang ook om disciplinaire redenen geschorst door Thomas Tuchel. Auba speelt sinds 2013 in Westfalen en kwam tot 143 competitiewedstrijden en 98 doelpunten.

Aubameyang zou met zijn houding een transfer willen forceren en vader Pierre schijnt al te hebben onderhandeld met Arsenal. Sky Sports-verslaggever Guillem Balague voegde daar zondag aan toe dat Arsenal zestig miljoen euro overheeft voor Aubameyang, terwijl de Evening Standard dinsdag meldde dat de Engelsen 39 miljoen plus Olivier Giroud willen betalen voor de spits. Als eventuele vervangers van Aubameyang denkt Dortmund aan Giroud, Micky Batshuayi en Fedor Smolov.