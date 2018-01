‘Doelman uit Jupiler League heeft Engelse clubs voor het uitkiezen’

Rody de Boer lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben. De Telegraaf meldt dat clubs uit de Premier League interesse hebben en dat Watford inmiddels iedere week op de tribune zit voor de twintigjarige doelman van Telstar.

“In de Eredivisie groeit ook de interesse. De Boer verdient een bescheiden salaris en heeft straks de clubs voor het uitkiezen, tenzij hij nu vertrekt”, schrijft de krant. De Boer kwam dit seizoen negentien keer in actie in de Jupiler League en hield zes keer zijn doel schoon. Hij moest verder 34 doelpunten incasseren.

De Boer speelde voor Forum Sport en HFC alvorens hij de overstap maakte naar de jeugdopleiding van ADO Den Haag. De geboren Hagenaar speelde één wedstrijd in het eerste elftal, want in december 2016 kwam hij in actie in de met 3-0 verloren competitiewedstrijd tegen NEC. Sinds afgelopen zomer speelt hij voor Telstar.