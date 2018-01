‘Ajax-Feyenoord is voor hem kinderspel, hij ligt er niet wakker van’

Nicolás Tagliafico zal zondag waarschijnlijk zijn eerste officiële wedstrijd voor Ajax spelen. Kiki Musampa, voormalig linksbuiten van de Amsterdammers, denkt echter niet dat de linksback uit Argentinië onder de indruk zal zijn van de ambiance die De Klassieker tegen Feyenoord met zich meebrengt.

De veertigjarige Musampa vertelt in het Algemeen Dagblad dat Tagliafico als speler van Independiente wel wat gewend is: “Dan is Ajax - Feyenoord kinderspel voor zo'n speler. Hij zal er echt niet van wakker liggen.” De 25-jarige Taglia was de aanvoerder van Independiente en speelde ook nog voor onder meer Banfield.

Oud-middenvelder Martijn Reuser weet hoe het eraan toe kan gaan in Zuid-Amerika, hoewel hij zelf enkel in Nederland en Engeland (Ipswich Town) speelde. Hij deed met Ajax wel een keer mee in een oefenwedstrijd tegen Boca Juniors: “Diego Maradona op de tribune. Ik scoorde ook nog in dat duel. Maar die sfeer in het stadion, joh. Het leek wel een Europacup-wedstrijd. Het was een oefenpotje. Dus die jongen is vast wel iets gewend.”

Tagliafico, die eerder in beeld was bij zowel PSV als Feyenoord, komt uit de jeugdopleiding van Banfield en na twee seizoenen in het eerste te hebben gespeeld, vertrok hij op huurbasis naar Real Murcía. Na wederom twee jaar bij Banfield vertrok Tagliafico naar Independiente, waarvoor hij 103 wedstrijden speelde. Hij had er nog een contract tot nieuwjaarsdag 2019.