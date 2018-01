Dost: ‘Ik ben helemaal klaar met wat iedereen van mij vindt’

Bas Dost schiet dit seizoen met scherp. De 28-jarige aanvaller had in de WK-kwalificatiereeks geen basisplaats bij het Nederlands elftal, maar is bij Sporting Portugal onomstreden en was in het lopende voetbaljaar al goed voor 24 doelpunten in dertig wedstrijden. Dost zegt klaar te zijn met alle meningen over hem.

De zeventienvoudig international zegt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij vaak te horen krijgt dat hij technisch te weinig brengt: “Ik ben er helemaal klaar mee met wat iedereen van mij vindt. Ik laat het wekelijks zien, elke week trek ik mijn statistieken omhoog. En ook in de Champions League ben ik overeind gebleven.”

“Als een meevoetballende spits, want tegen ploegen als Juventus en Barcelona kom je veel aan de bal. Dat ging hartstikke goed”, aldus Dost. “Als mensen mij alleen een afmaker vinden: prima. Dan ben ik toch een afmaker. Ik kan er niks mee. Als je me wil opstellen, stel je me op. Heb je een ander nodig, dan stel je me niet op. Ik wil gewoon vreugde halen uit het voetbal en hier ben ik gelukkig.”

Dost maakte zondag tegen Desportivo Aves (3-0) zijn tweede hattrick op rij, nadat hij ook al drie keer had gescoord tegen Marítimo (5-0). Hij erkent dat het lekker ‘loopt’, dat de trainer daar met zijn aanpak een groot aandeel in het succes heeft en dat het voetbal bij Sporting echt op hem is afgestemd. Bij VfL Wolfsburg was ik nooit de grote man. Hier ben ik voor tien miljoen euro gehaald”, vervolgt de Deventenaar.

“Dan wíl men ook dat je het doet. Ik heb het nu ook afgedwongen, maar in het begin was dat prijskaartje wel belangrijk. In Wolfsburg was er altijd wel een andere speler die voor een ex-bedrag was gekomen”, besluit Dost, die in de zomer van 2016 naar het Estádio José Alvalade verhuisde. Daarvoor kwam de doelpuntenmaker uit voor dus Wolfsburg, sc Heerenveen, Heracles Almelo en FC Emmen. Hij ligt in Lissabon nog tot medio 2020 vast.