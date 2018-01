Chelsea bekert ondanks twee rode kaarten verder na strafschoppen

Chelsea heeft de derde ronde in de FA Cup overleefd. De formatie van Antonio Conte speelde twee weken geleden nog doelpuntloos gelijk tegen Norwich City, maar wist dit keer na strafschoppen te winnen op Stamford Bridge. Swansea City rekende dankzij een doelpunt van Wilfried Bony af met Wolverhampton Wanderers: 2-1.

Chelsea - Norwich City 1-1 (Chelsea w.n.s.)

Chelsea begon niet flitsend, maar kreeg na negen minuten wel de eerste grote kans op een doelpunt: César Azpilicueta had de bal na een doorgekopte hoekschop voor het intikken, maar kwam net te kort. Na 25 minuten deden the Blues een nieuwe poging: Danny Drinkwater knalde de bal tegen de lat van doelman Angus Gunn. Een paar minuten later liet ook Norwich zich gelden, want Nélson Oliveira raakte na balverlies van Michy Batshuayi de dwarsligger. In de tweede helft brak Batshuayi na tien minuten de ban: de Belg liep tegen een lage voorzet van Kenedy aan en schoot hoog binnen voor de 1-0.

Desondanks waren de fans van Chelsea er niet gerust op, want door de minimale marge bleef het spannend en na een uur was Norwich dichtbij toen Josh Murphy het aluminium raakte. James Maddison kreeg daarna ook een goede kans, maar hij stuitte op Willy Caballero. Aan de andere kant had Drinkwater het duel in het slot kunnen gooien, maar hij faalde na voorbereidend werk van Willian. Chelsea leek de zege alsnog over de streep te trekken, maar diep in blessuretijd ging het mis: Jamal Lewis kopte via de paal raak en zorgde er met die treffer voor dat er een verlenging aan te pas moest komen op Stamford Bridge.

Deze actie van Kenedy gaat momenteel VIRAAL🌍! Hét hoogtepunt van de eerste helft van Chelsea Football Club! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 17 januari 2018

In die extra dertig minuten probeerde Chelsea een opening te vinden, maar dat ging niet van harte en daarom bracht Conte na 101 minuten Eden Hazard binnen de lijnen. Verder dan kansen voor Willian en Álvaro Morata kwam de thuisploeg in het eerste kwartier niet. In de tweede helft kreeg Chelsea nog twee rode kaarten: zowel Pedro als Morata kreeg een tweede gele kaart. Veel mogelijkheden werden er niet meer gecreëerd. De penalty’s werden vervolgens beter genomen door Chelsea, want Oliveira was de enige die miste.

Swansea City - Wolverhampton Wanderers 2-1

Wilfried Bony kroonde zich tot de matchwinner in het Liberty Stadium, want de aanvaller uit Ivoorkust maakte ruim twintig minuten voor tijd de beslissende 2-1. Wolverhampton Wanderers kreeg een voorzet van Tom Carroll niet weggewerkt en daardoor kon Bony profiteren. De score was eerder geopend door Jordan Ayew, die een aantal tegenstanders passeerde en ook doelman Will Norris het nakijken gaf. Diogo Jota versloeg Kristoffer Nordfeldt voor de 1-1, maar Bony hielp Swansea dus alsnog aan een overwinning. De eerste ontmoeting was overigens in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd.