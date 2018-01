Ongekende avond voor Neymar: vier doelpunten bij 8-0 winst

Paris Saint-Germain heeft geen fout gemaakt in de 21e speelronde van de Ligue 1. Les Parisiens stonden woensdagavond bij rust al met 4-0 voor tegen Dijon en wisten uiteindelijk met 8-0 te winnen van de nummer elf van het klassement. PSG heeft bovendien na 31 wedstrijden 106 doelpunten gemaakt in het lopende seizoen.

PSG zat al vroeg op rozen, want Di María krulde na vier minuten op prachtige wijze de openingstreffer tegen de touwen en verdubbelde na een kwartier spelen de score. De Argentijn gaf het laatste zetje aan een stift van Neymar en rondde zo een fraaie aanval af: 2-0. Dijon kwam er niet aan te pas en incasseerde later de 3-0: Edinson Cavani kopte tegendraads raak na een voorzet van Di María en evenaarde daarmee Zlatan Ibrahimovic als Ligue 1-topscorer aller tijden van PSG, met 156 doelpunten. Ibrahimovic had voor dat aantal treffers 180 duels nodig en Cavani 226 stuks. De wedstrijd was hoe dan ook gespeeld.

Di María hoopte nog voor de onderbreking zijn hattrick te completeren, maar zag na een half uur spelen een schot geblokt worden na een pass van Thiago Silva.Wie wel op het scorebord terechtkwam, was Neymar. De Braziliaan krulde drie minuten voor tijd een vrije trap in de bovenhoek: 4-0. “Het is erg moeilijk tegen Neymar. Er is niet veel wat je kan doen. De beste manier om hem af te stoppen, is door een overtreding te maken”, zei verdediger Valentin Rosier tijdens een interview in de rust. Het lukte hem en zijn ploeggenoten echter ook na rust niet om Neymar aan banden te leggen.

Neymar maakte er na een klein uur spelen, na een lage voorzet van Yuri Berchiche, 5-0 van en completeerde zijn hattrick ruim een kwartier voor tijd. De linksbuiten begon op de helft van het veld met dribbelen, passeerde een man of zeven en drukte af voor de 6-0. Hij verzorgde even later ook de assist op de 7-0 van invaller Kylian Mbappé en het laatste woord was opnieuw aan Neymar, die na een overtreding op Cavani mocht aanleggen vanaf elf meter en geen fout maakte. Het PSG van trainer Unai Emery kan zich nu richten op de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon.