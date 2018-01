Supporter van Atlético Madrid neergestoken bij metrostation

Een supporter van Atlético Madrid is neergestoken nabij het stadion Wanda Metropolitano, bevestigen Spaanse hulpdiensten woensdagavond. De 22-jarige man kreeg ruzie bij metrostation Las Musas en werd gestoken in zijn dijbeen, arm en rug. Zijn toestand zou stabiel, maar zorgwekkend zijn. De dader is niet opgepakt.

De steekwond in de rug van het slachtoffer zou zo diep zijn, dat organen aangetast kunnen zijn. Hij werd meteen overgebracht naar het universitair ziekenhuis La Paz. Het steekincident vond kort voor de aftrap van het bekerduel met Sevilla plaats. Volgens Mundo Deportivo droeg de neergestoken man een shirt met de tekst Frente Atlético, een verwijzing naar een groep ultra's. De autoriteiten laten weten dat er geen arrestaties zijn verricht.

De wedstrijd tegen Sevilla werd vooraf niet als risicowedstrijd beschouwd. Het duel eindigde in een 1-2 overwinning voor Sevilla. Diego Costa scoorde voor Atlético; een eigen doelpunt van keeper Miguel Ángel Moyà en een treffer van Joaquín Correa kantelden de wedstrijd. Over zes dagen staat de return op het programma in de kwartfinale van de Copa del Rey.