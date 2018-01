Koeman kan hulp vergeten: ‘Ik voel me nog steeds hoofdtrainer’

Ronald Koeman lijkt nog altijd de topfavoriet te zijn om de nieuwe bondscoach te worden van het Nederlands elftal. Mocht de oud-verdediger worden aangesteld, dan hoeft hij niet te rekenen op de hulp van zijn twee jaar oudere broer Erwin Koeman.

De 56-jarige Erwin zegt in een interview met de NOS dat hij weer ‘op eigen benen’ wil staan: “Het liefst in het buitenland. We hebben ruim drie jaar prima samengewerkt. Maar nu scheiden onze wegen zich weer. Ik voel me nog steeds hoofdtrainer.” Koeman stond op eigen benen bij RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht, FC Eindhoven en Hongarije.

Bij Southampton en Everton was hij de rechterhand van Ronald. Het zou Erwin overigens niet verbazen wanneer de KNVB inderdaad bij zijn broertje uitkomt: “Dit is het ideale moment voor hem. Hij heeft de ervaring, ook in het buitenland. Als ik de KNVB was, zou ik het wel weten. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd in de voetballerij.”

Ronald Koeman vertelde eind december aan De Telegraaf al dat hij na zijn ontslag bij Everton is gebeld door diverse clubs: “De aanbiedingen waren er en zijn er, maar ik heb na al die jaren zo mijn voorkeuren. Ik geef eerlijk toe dat het Nederlands elftal daar ook toe behoort. Maar het is nog niet aan de orde, dus houd ik het voetbal voorlopig even op afstand.”