FC Twente doet zaken met club van Orbán

Bournemouth staat op het punt om Lewis Grabban te lozen. The Cherries spraken reeds met Cardiff City over een transfer van de spits. (Bournemouth Echo)

(The Independent)

Op het laatste moment gaat Liverpool nog een poging ondernemen om Ben Wilmot over te nemen van Stevenage. De jonge verdediger zou op het punt staan om een contract bij Tottenham Hotspur te tekenen. (The Independent)

De Macedonische linkerverdediger gaat tekenen bij Puskás Akadémia, de club die is opgericht door premier Viktor Orbán.