Atlético moet vrezen ondanks goal Costa; werelddoelpunt bij Valencia - Alavés

Het wordt voor Atlético Madrid een hels karwei om de halve finale van de Copa del Rey te bereiken. In de eerste wedstrijd tegen Sevilla leek de ploeg van Diego Simeone op weg naar een zege, maar los Colchoneros gaven een 1-0 voorsprong uit handen: 1-2. De return staat voor dinsdag op de rol. Valencia kwam tegen Deportivo Alavés juist terug van een 0-1 achterstand en zegevierde met 2-1; die teams treffen elkaar volgende week woensdag weer.

Atlético Madrid - Sevilla 1-2

Atlético begon met Diego Costa en Antoine Griezmann in de voorhoede. Diego Costa kopte al vroeg raak, maar in de ogen van arbiter Santiago Jaime Latre beging Griezmann vlak voor het doelpunt een overtreding. Sevilla kwam goed weg en kwam even later opnieuw met de schrik vrij. Sergio Rico leverde een prachtige redding op een gevaarlijke kopbal van Diego Costa. Gaandeweg de eerste helft werd Sevilla dreigender: keeper Miguel Ángel Moyà moest tweemaal redding brengen op een inzet van Joaquín Correa. Er volgden nog kansen aan weerszijden, maar in de eerste helft werd niet gescoord.

De tweede helft toonde gelijkenissen met de eerste. Atlético had het merendeel va het balbezit en Sevilla loerde op de counter. Na een uur was Diego Costa dicht bij het openingsdoelpunt op aangeven van Juanfran, maar de aanvaller werkte de bal rakelings naast. Uiteindelijk was het toch de spits die het verschil maakte. Na een vrije trap kwam de bal in het strafschopgebied terecht bij Diego Costa, die met zijn linkerbeen de verre hoek vond: 1-0. Toch eindigde het duel in een grote deceptie voor Atlético. Moyà werkte de bal ongelukkig in eigen doel na een voorzet en twee minuten voor tijd greep Sevilla de zege via Correa.

Valencia - Deportivo Alavés 2-1

John Guidetti had een basisplaats en speelde zijn tweede wedstrijd voor Alavés. De Zweed ontfermde zich na 33 minuten over een vrije trap, maar keeper Jaume Domènech bracht redding. Tot dat moment was Valencia het meest gevaarlijk. De thuisploeg liet zich gelden met een aantal afstandsschoten, maar de bezoekers hielden voor rust stand. Een van richting veranderd schot van Atlético Madrid-huurling Luciano Vietto zeilde na rust maar net naast. Het momentum leek dus bij Valencia te liggen, maar dankzij een absolute wereldgoal greep Alavés de leiding.

Rubén Sobrino pegelde vanaf ruim 25 meter snoeihard raak in de bovenhoek en kreeg Estadio Mestalla stil. Lang kon Alavés echter niet van de voorsprong genieten. Valencia wist de wedstrijd volledig te kantelen: Gonçalo Guedes en Rodrigo brachten los Che op een 2-1 voorsprong. De Portugees probeerde het vanuit een lastige hoek plots van afstand en zag keeper Antonio Sivera de mist in gaan, terwijl Rodrigo de bal van dichtbij binnenknalde via de paal. Tussendoor had verdediger Adrián Diéguez van de gasten een tweede gele kaart gekregen.