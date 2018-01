Bergkamp tekent bezwaar aan tegen ontslag bij Ajax

Dennis Bergkamp legt zich niet zomaar neer bij zijn ontslag bij Ajax. Voetbal International meldt dat de voormalig assistent-trainer via zijn advocaat Harro Knijff bezwaar heeft aangetekend tegen zijn gedwongen vertrek uit de Johan Cruijff ArenA.

“We hebben Ajax laten weten het oneens te zijn met de ontslaggronden. We hebben nog geen andere redenen gehoord dan die in het persbericht stonden en daar tekenen we bezwaar tegen aan”, legt Knijff uit. In het persbericht van 21 december viel het volgende te lezen: “De clubleiding heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de ambities van Ajax met hen worden gerealiseerd.”

“De tegenvallende sportieve resultaten vormen mede de aanleiding voor dit besluit. Met Bergkamp bestaat daarnaast verschil van inzicht over het te voeren technische beleid”, klonk het. Knijff zegt nu te wachten op een reactie van de club: “Als we geen overeenstemming bereiken, zal Ajax een arbitragezaak bij de KNVB aanhangig moeten maken om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. De bal ligt bij Ajax.”

De 48-jarige Bergkamp had een contract voor onbepaalde tijd bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. Algemeen directeur Edwin van der Sar zei maandag overigens nog vertrouwen te hebben in een snelle afwikkeling: “Het ontbinden van de contracten met het trio ligt bij de advocaten van de respectievelijke partijen en we hopen dit zo snel mogelijk afgerond te hebben”, liet de oud-doelman weten aan De Telegraaf.