Anderlecht neemt verlies op duurste speler uit Belgische competitie ooit

Nicolae Stanciu vertrekt bij Anderlecht. De club uit Brussel heeft nog geen melding gemaakt van de transfer, maar Het Nieuwsblad meldt dat de 24-jarige aanvallende middenvelder donderdag wordt gekeurd bij Sparta Praag en vervolgens een contract voor drieënhalf jaar zal tekenen.

De topclub uit Tsjechië koopt het tot medio 2021 doorlopende contract van de Roemeen af voor een transfersom van vier tot vijf miljoen euro en Stanciu gaat in Praag 1,1 miljoen per jaar verdienen. Sparta wordt na Unirea, FC Vaslui, FCSB (het voormalige Steaua Boekarest) en dus Anderlecht de vijfde werkgever uit zijn loopbaan.

Anderlecht nam Stanciu in de zomer van 2016 voor 7,8 miljoen euro over van FCSB, een bedrag dat door variabelen nog met twee miljoen kon oplopen. De zeventienvoudig international werd zo de duurste inkomende transfer ooit voor een club uit de Pro League. In dienst van de Brusselaars kwam Stanciu tot 9 doelpunten en 10 assists in 53 wedstrijden.