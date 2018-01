Jörgensen blikt terug: ‘Toen Van Persie vertrok, brak hij mijn hart’

Nicolai Jörgensen zou de komst van Robin van Persie toejuichen. De Eredivisie-topscorer van afgelopen seizoen verwacht dat RVP een waardevolle toevoeging voor Feyenoord is. "Ik weet net zoveel als jij weet, maar ik hoop dat hij komt", vertelt Jörgensen, die Van Persie bestempelt als een 'fantastische voetballer'.

In 2012, toen Robin van Persie vertrok bij Arsenal en tekende bij Manchester United, deed hij Jörgensen veel pijn. "Ik was groot fan van hem toen ik jong was en nog steeds. Toen ik jonger was, was ik groot fan van Arsenal. Toen hij vertrok, brak hij mijn hart. Hij ging op jonge leeftijd naar Arsenal en had een moeilijke start, maar opeens was hij niet te stoppen. In één seizoen maakte hij meer dan dertig goals, ongelooflijk. Bij Manchester United deed hij het ook geweldig."

Feyenoord en Van Persie zijn al akkoord over een terugkeer van de aanvaller. Hij moet zelf alleen nog een en ander afhandelen met Fenerbahçe. Als die plooien zijn gladgestreken, kan RVP zijn rentree maken in De Kuip. Aanvankelijk wilde Feyenoord de topscorer aller tijden van Oranje nog voor de nieuwjaarsreceptie van dinsdag presenteren. Nu is de hoop om later deze week met witte rook te komen.

Zelf beleeft Jörgensen niet zo'n goed seizoen als het vorige. De Deen staat op zeven treffers; clubtopscorer Steven Berghuis heeft er al elf. "Ik haal hem binnenkort in", verzekert Jörgensen. "Hij heeft er elf, dat zijn maar vier meer. Ik pak 'm. Misschien blesseer ik 'm gewoon op de training", lacht hij. "Ik hoop dat ik 'm inhaal, maar ik hoop ook dat hij blijft scoren. Als ik 'm inhaal en hij blijft ook scoren is dat het beste."