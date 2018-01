‘Hij heeft getoond waarom men vijftien miljoen aan Feyenoord betaalde’

Club Brugge boekte dinsdagavond in de kwartfinale van de beker een 5-1 overwinning op Charleroi en Jordy Clasie speelde een uitstekende wedstrijd. De middenvelder, die overigens niet direct betrokken was bij een doelpunt, kreeg na afloop de complimenten van trainer Ivan Leko.

“Jordy kwam hier eind augustus toe maar was op fysiek vlak niet goed. Intussen is hij in topvorm en vandaag heeft hij ook getoond waarom hij in de basis hoorde te staan (...) Clasie heeft getoond waarom hij zo belangrijk was voor Feyenoord en waarom Southampton vijftien miljoen euro voor hem betaald heeft”, zo werd Leko geciteerd door het Belgische journaille.

De 26-jarige Clasie was zelf ook tevreden over zijn optreden: “Ik hoop dat ik het hem moeilijk heb gemaakt”, zo doelde hij op de keuzes die Leko op het middenveld moet maken. Verder is het nog onduidelijk waar de toekomst van de zeventienvoudig international ligt. Club heeft geen optie tot koop, maar Clasie sluit niet uit dat hij langer in Brugge blijft.

“Ik focus mij nog vier maanden op de dubbel pakken met Club. Daarna ga ik alle opties bespreken met mijn manager, vrouw en Southampton. We gaan nog niet te ver vooruit kijken, al zal ik niet vergeten dat Club mij de kans gaf om mijn carrière te herlanceren na een moeilijke periode.” Clasie liet vorige week donderdag nog weten dat Feyenoord nog altijd ‘zijn club’ is en dat hij niet onwelwillend tegenover een terugkeer staat.