‘Van Persie was lui en arrogant, ze zijn hier erg boos op hem’

Het is een kwestie van tijd voordat Robin van Persie akkoord is met Fenerbahçe over een vertrek, zo vermoedt de Turkse sportjournalist Gürcan Bilgic. De aanvaller heeft al overeenstemming met Feyenoord, maar moet er volgens de Rotterdamse club nog uit komen met Fenerbahçe. Bilgic sluit niet uit dat dat inmiddels al is gebeurd.

"Ik denk dat er al een overeenkomst is, alleen de exacte bedragen moeten nog duidelijk worden", legt Bilgic uit in gesprek met de NOS. Beide partijen hebben een gedeeld belang, geeft de journalist aan. "Robin wil spelen, Fenerbahçe wil van hem scheiden. Omdat ze beide hetzelfde willen, komen ze er hoe dan ook uit."

Van Persie speelt sinds 2015 voor Fenerbahçe. Zijn dienstverband werd geen onverdeeld succes. "Hij kwam hier als de man van grote successen, maar die heeft Turkije niet gezien", merkt Bilgic op. "Hij zag zichzelf als het centrum van de wereld. Hij was lui en arrogant. Omdat hij zich niet inzette, omdat hij niet samen met het team optrok, omdat hij ze niet op sleeptouw nam, omdat hij die verantwoordelijkheid niet nam, zijn ze hier erg boos op Van Persie."