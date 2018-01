Europese top aast op ‘Nederlandse recordbreker’: ‘Deed me denken aan Bale’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Willem Geubbels, de groeibriljant van Olympique Lyon die Nederlands bloed door zijn aderen heeft stromen.

"Willem begon als klein kind te lopen met een voetbal… Ik heb nog steeds foto’s van hem thuis waarop hij leert lopen met een bal. Ik weet nog dat hij anderhalf jaar was en steeds probeerde de bal te pakken..." Oom Amos Youga, zelf speelachtig bij Le Havre, vertelde in gesprek met Foot Mercato dat Geubbels al op vroege leeftijd continu bezig was met de belangrijkste bijzaak van het leven. Hoewel de gehele familie als sportief bestempeld kan worden, is vooral het talent van de zestienjarige aanvaller van Lyon boven komen drijven. Vorig jaar brak Geubbels, zoon van een moeder uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en een vader van Nederlandse origine, op zestienjarige leeftijd definitief door.

Het wonderkind brak in 2017 verschillende records in dienst van les Gones vanwege zijn leeftijd. Eind september besloot trainer Bruno Génésio de plek van Memphis Depay in de wedstrijdselectie van Lyon tegen Dijon (3-3) toe te wijzen aan Geubbels, die tien minuten voor tijd mocht invallen. Met zestien jaar, één maand en zeven dagen werd de jongeling de eerste speler in de Ligue 1 die na de eeuwwisseling was geboren door vlak voor tijd binnen de lijnen te verschijnen. Met de invalbeurt werd hij tevens de op vijf na jongste speler in de Franse competitie ooit. Even later, in december bij de uitwedstrijd tegen Atalanta (1-0) in de Europa League, mocht Geubbels na de rust invallen, met wederom een record tot gevolg: de jeugdinternational van Frankrijk werd de jongste EL-debutant ooit.

Met name zijn fysiek is imponerend te noemen, constateerde ook zijn oom: "Al in de jeugd viel hij op vanwege zijn lengte. Hij was erg lang voor zijn leeftijd, maar was nog altijd erg snel. Als je zowel groot als snel bent op acht- of negenjarige leeftijd, dan helpt dat enorm.”"De opvallende mijlpalen van Geubbels zijn niet onopgemerkt gebleven bij Europese topclubs. Hij zou RB Leizpig en Red Bull Salzburg reeds hebben afgewezen, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur en Manchester City zouden Geubbels ook op de radar hebben staan en Bayern München heeft naar verluidt tevergeefs een bod van acht à negen miljoen euro neergelegd bij Lyon.

Geubbels, 1 meter en 85 centimeter, wordt veel kwaliteiten toegedicht, zoals een ongekende acceleratie, beeldschone dribbels en zijn fysieke voorkomen. In Frankrijk koestert men daarom de vleugelspeler, die met vijftien jaar zijn debuut maakte voor de Onder-18 van les Bleus, waarmee hij zich naast Hatem Ben Arfa en Yoann Gourcuff schaarde. Lyon, dat van oudsher veel waarde hecht aan 'mooi voetbal', heeft met Geubbels een nieuw toekomstig fenomeen in huis, zo verzekeren menigeen bij de Ligue 1-club. "Lyon houdt van jonge spelers die dribbelen, die er een show van maken. We houden van de schoonheid van het spelletje en dat is ook een van de redenen waarom we hem hebben gehaald", aldus Julien Sokol, jeugdscout van les Gones, tegenover Le Progress.

In 2010 ruilde Geubbels zijn jeugdclub ASVEL uit zijn geboortestad Villeurbanne in voor Lyon. "In eerste instantie had ik niet door hoe talentvol hij was", verklaarde oom Youga. "Omdat ik zelf ook bezig was in de voetballerij, had ik niet echt de tijd om hem goed te bestuderen. Op negenjarige leeftijd was hij ook gewoon naar Lyon gekomen om plezier te maken. Als hij prof zou worden, hartstikke prima. Zo niet, jammer. Dan had hij wel iets anders vol passie gedaan." Youga was pas echt overtuigd toen hij de jonge telg zag schitteren in een jeugdinterland in en tegen Schotland. "Op een gegeven moment stormde hij op met de bal; hij deed me denken aan Gareth Bale. Hij scoorde daarna koelbloedig. Ik was stomverbaasd. Ik dacht echt: wat is dat kind snel. Zo had ik hem nog nooit eerder gezien."

De ster van Geubbels was snel rijzende, met interesse van de Europese top tot gevolg. Het supertalent, dat in de toekomst niet per se voor Frankrijk, maar ook voor Nederland of de Centraal-Afrikaanse Republiek kan uitkomen, wordt 'goed beschermd' door zijn club, zei voorzitter Jean-Michel Aulas vorige week tegenover verschillende Franse media: "Ik praat vaak met zijn vader en moeder, omdat hij nog een kind is. We zien dat hij snel integreert in het eerste elftal, zowel op de training als in de wedstrijden. Ik ga de vader van Willem binnenkort zien om te praten over zijn contract. We willen voor het eind van januari duidelijkheid. Hij wil in ieder geval bij Lyon blijven."

Geubbels tegenover Matthijs de Ligt in een oefenduel tussen Olympique Lyon en Ajax afgelopen zomer

Ook de familie van Geubbels, die tot medio 2019 vastligt bij les Gones, wil zo min mogelijk rumoer rond de jongeling, legde Youga uit. De oom is trots dat zijn neef het naar alle waarschijnlijkheid wél gaat redden in de top: "Ik was bij zijn debuutwedstrijd met mijn vader en wat vrienden. Het deed me goed om hem alleen al aan de warming-up te zien werken. Dat was al machtig mooi! Ik heb ook de jeugdopleiding van Lyon doorlopen en mocht zelfs op de bank plaatsnemen, maar ik heb nooit gedebuteerd. Mijn broer, die ook trainde bij Lyon, kreeg de kans ook niet. Het is Willem, de laatste troefkaart van de familie, die onze droom heeft gerealiseerd."

"We waren enkele dagen na de wedstrijd met elkaar aan het praten en toen vroeg ik hem of hij druk voelde. Hij zei tegen mij van niet. Op zo'n jonge leeftijd is het al een echte vent." Youga gaf echter aan dat Geubbels nog altijd bouwt op zijn familie, die altijd voor hem klaarstaat. "Ik geef hem bijvoorbeeld advies over hoe met sociale media om te gaan. We weten vandaag de dag wel dat één klein foutje fataal kan zijn. Laatst gingen we met zijn allen bowlen. Iemand kwam naar mij toe en vroeg: 'Is hij niet die jonge gast die speelt voor Lyon?' Ik, om hem te beschermen, ontkende. Ik zei dat hij het niet was. Terwijl zijn naam wel was aangegeven op het scherm, haha."

"Wij, de familie, moeten hem koesteren", vervolgde Youga. "Hij is nog steeds een tiener, een puber. Aan ons de taak dat er niet teveel gedoe is. Aan het begin van het seizoen, toen hij op trainingskamp was, sprak ik met hem via Facetime. Hij zei dat Nabil (Fekir, red.) ook op zijn kamer was. Een paar minuten later belde Nabil mij persoonlijk op. Ik zei dat hij goed op hem moest letten. Maar dat hij Willem ook op zijn plek moet zetten als hij niet goed genoeg zijn best doet. Hij heeft heel veel potentie. Ik maak me geen zorgen om hem."

Naam: Willem Geubbels

Geboortedatum: 16 augustus 2001

Club: Olympique Lyon

Positie: vleugelaanvaller

Sterke punten: dribbelen, snelheid, techniek, fysiek