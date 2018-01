AZ neemt Idrissi per direct over van FC Groningen; contract tot 2022

AZ heeft zich per direct versterkt met Oussama Idrissi. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Groningen en heeft in Alkmaar zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022. Dat maakt de nummer drie van de Eredivisie woensdagmiddag bekend. De Nederlands jeugdinternational gaat in het AFAS Stadion spelen met rugnummer 22.

Idrissi werd opgeleid door Feyenoord en kwam uiteindelijk bij FC Groningen terecht. Daar kwam hij in totaal tot 62 competitiewedstrijden waarin hij 12 keer trefzeker was. “Ik was na het eerste gesprek met AZ gelijk overtuigd dat ik naar deze club moest gaan”, reageert Idrissi op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Daarna heb ik ook met de trainer een goed gesprek gehad over voetbal, verwachtingen en de speelstijl van AZ. Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking met mijn nieuwe club. Er is hier een heel goede spelersgroep en het trainingscomplex straalt een topsportklimaat uit.”

AZ betaalt naar verluidt 2,5 miljoen euro voor Idrissi. “Met Oussama hebben we een zeer talentvolle en veelzijdige aanvaller aan onze selectie toegevoegd”, aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Hij heeft in de jeugd bij Feyenoord als spits gespeeld. Sindsdien heeft Oussama zicht ontwikkeld tot buitenspeler die op beide vleugels uit te voeten kan. Bij zijn vorige club én bij de nationale jeugdteams heeft hij bovendien aangetoond over scorend vermogen te beschikken.”