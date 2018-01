Ayoub vertrekt ‘via de voordeur’ naar Feyenoord: ‘Dat is waar ik ook voor ga’

Yassin Ayoub vertrekt na dit seizoen naar Feyenoord en gaat FC Utrecht zodoende verlaten, de club waar hij al in de jeugd voor speelde. De 23-jarige international van Marokko, die al meer dan 150 wedstrijden voor de Domstedelingen heeft gespeeld, heeft bij de regerend landskampioen tot medio 2022 getekend.

Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van Utrecht, zegt op de clubsite het spijtig te vinden dat de goede middenvelder de club gaat verlaten, maar gunt Ayoub de stap naar Feyenoord: "We hebben in goed en nauw overleg met Yassin deze maand het besluit genomen hem tot het einde van de jaargang bij ons te houden, in de wetenschap dat op 30 juni zijn contract afloopt."

"We geven hierbij, zogezegd, het sportieve aspect voorrang ten opzichte van een eventuele geldsom die met een transfer op dit moment gemoeid kan zijn." Ayoub zelf is er alles aan gelegen zijn jarenlange periode Utrecht goed af te sluiten, zo geeft de middenvelder aan: "Ik ga er in de wedstrijden die mij nog resteren alles aan doen met FC Utrecht zo hoog mogelijk te eindigen in de Eredivisie."

"Afgelopen seizoen namen enkele teamgenoten afscheid met het bereiken van Europees voetbal. Dat is waar ik ook voor ga." Zuidam zegt dat Ayoub zich altijd maximaal heeft ingezet voor de club. "Met zo'n geweldige staat van dienst verdien je het om via de voordeur te vertrekken. We kijken met zijn allen uit naar de samenwerking met Yassin in de komende maanden en wensen hem aan het einde van de rit vanuit het hart veel succes in het vervolg van zijn carrière."