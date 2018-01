Ribéry openhartig over litteken: ‘Ik werd overal waar ik kwam aangekeken’

Franck Ribéry heeft in een openhartig interview met Canal+ gesproken over de littekens in zijn gezegd. De Franse buitenspeler van Bayern München vertelt dat de verminkingen hem ‘karakter’ en ‘kracht’ hebben gegeven tijdens zijn leven en voetbalcarrière.

Op tweejarige leeftijd liep Ribéry ernstige verwondingen op bij een auto-ongeluk. In het ziekenhuis werd hij aan zijn verwondingen geholpen en kreeg hij honderd hechtingen in zijn gezicht. Met name tijdens zijn jeugdjaren had Ribéry het moeilijk met zijn littekens. Op straat werd hij nagekeken. “Mensen zeiden: ‘Moet je zijn gezicht zien, kijk naar zijn hoofd. Wat voor litteken is dat? Het ziet er niet uit’. Overal waar ik kwam, werd ik aangekeken”, aldus Ribéry. “En dat was niet omdat ik een goed persoon ben, ik Franck heet of ik een goede voetballer was, maar vanwege mijn litteken.”

Ribéry heeft de negatieve aandacht weten om te zetten in iets positiefs. “Het heeft me karakter en kracht gegeven”, vertelt hij. “Het is niet makkelijk om als kind rond te lopen met zo een litteken. De manier waarop mensen je zien en commentaar hebben, daar heeft mijn familie het moeilijk mee gehad. Ouders van andere kinderen praten over je, dat is wreed. Hoe moeilijk ik het ook had, ik heb nooit in een hoekje staan huilen,”