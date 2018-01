'Juventus denkt aan de toekomst en heeft PSV'er in het vizier'

Juventus wil zich deze winterstop nog altijd versterken om meer kans te maken op titelprolongatie. De Italiaanse landskampioen heeft verschillende doelwitten in het vizier. Naast Emre Can, die momenteel aan het onderhandelen is met Liverpool over een nieuw contract, staat ook Santiago Arias op het lijstje van la Vecchia Signora, verzekert La Gazzetta dello Sport.

De Italiaanse sportkrant schrijft dat Juventus rekening houdt met een vertrek van Stephan Lichtsteiner, Kwadwo Asamoah en Alex Sandro. De topclub zit daarom aan de toekomst te denken en wordt gelinkt aan Matteo Darmian van Manchester United, de verhuurde Leonardo Spinazzola van Atalanta en Emerson Palmieri van AS Roma, die ook in de belangstelling staat van Chelsea.

Daarnaast denkt Juventus nog aan enkele andere kandidaten, zoals Wendell van Bayer Leverkusen, Pavel Kaderabek van TSG Hoffenheim, Thomas Meunier van Paris Saint-Germain en dus Arias. De PSV'er, die ook al werd gelinkt aan een transfer naar de Premier League, heeft echter niet het gevoel dat hij snel weg hoeft, zo gaf hij eerder aan: "Deze winter ligt zoiets niet direct voor de hand, omdat ik hier speel en naar het WK wil toewerken, al moet je altijd een voorbehoud maken."