Feyenoord maakt transfer officieel; contract tot zomer van 2022

Feyenoord heeft de komst van Yassin Ayoub via de officiële kanalen bevestigd. De 23-jarige middenvelder maakt komende zomer transfervrij de overstap van FC Utrecht naar De Kuip. Dinsdag werd al bekend dat Ayoub de overstap maakt. Woensdagmiddag zette hij zijn handtekening oder een vierjarig contract.

“Feyenoord haalt met Ayoub een talentvolle middenvelder in huis, die al jaren een vaste waarde is bij FC Utrecht”, schrijft de nummer vijf van de Eredivisie op de clubwebsite. Ayoub staat na vijf jaar in de hoofdmacht van de club uit de Domstad op 144 officiële wedstrijden voor Utrecht. Afgelopen zomer maakte Sofyan Amrabat al de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord.

“Yassin heeft ondanks zijn jonge leeftijd van 23 jaar al flink wat ervaring in de Eredivisie. Hij is een uitstekende speler, van wie wij er van overtuigd zijn dat hij zich de komende jaren bij Feyenoord verder kan ontwikkelen”, reageert technisch manager Martin van Geel. “We zijn erg blij met zijn komst en kijken er naar uit om hem komende zomer in De Kuip te verwelkomen.”

Utrecht wilde het contract van Ayoub graag verlengen, maar slaagde daar niet in. "Ik ga er in de wedstrijden die mij nog resteren alles aan doen met FC Utrecht zo hoog mogelijk te eindigen in de Eredivisie. Afgelopen seizoen namen enkele teamgenoten afscheid met het bereiken van Europees voetbal. Dat is waar ik ook voor ga", aldus Ayoub.