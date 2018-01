Ronaldo ‘zit op zijn plek’: ‘Dat is ook wat ik met Cristiano bespreek’

Real Madrid zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Waar de Spaanse topclub onder Zinédine Zidane de afgelopen twee jaar vrijwel louter successen boekte, staat de Koninklijke in LaLiga nu al negentien punten achter op koploper Barcelona. Ook Cristiano Ronaldo, die vier doelpunten heeft gemaakt in veertien competitieduels, verkeert in een vormcrisis.

De Portugese sterspeler wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek uit het Santiago Bernabéu, waarbij onder meer Paris Saint-Germain en Manchester United mogelijke bestemmingen zouden zijn. Zidane houdt zich niet bezig met de geruchten rond Ronaldo, zo laat hij woensdag aan verschillende Spaanse media weten op een persconferentie.

"We weten dat mensen praten en discussiëren over de club, maar we denken dat Cristiano gewoon moet denken aan spelen, zoals hij altijd heeft gedaan", zegt de Fransman. “Ik wil alleen praten over wat hij de ploeg allemaal wel niet brengt. Ik weiger ook in te gaan op de verhalen die momenteel de ronde doen. Ik kan me niet voorstellen dat Cristiano ergens anders naartoe gaat. Hij zit nu bij Real, waar hij hoort te zijn. Hij zit op zijn plek. Iedereen houdt van hem hier."

"Ik wil niet praten over zijn contract. Waar ik vooral geïnteresseerd in ben, is presteren op het veld. Dat is ook wat ik met Cristiano bespreek. Voor de rest regelt hij alles zelf wel, dat zijn niet mijn zaken. Toen ik als speler moeilijke momenten kende, bleef ik gewoon hard werken en denken dat de ploeg snel resultaten zou gaan boeken", aldus Zidane.