‘Sánchez bereikt akkoord over contract tot medio 2022 bij United’

Alexis Sánchez gaat Arsenal zo goed als zeker verlaten voor Manchester United. De Chileense aanvaller heeft volgens de Daily Telegraph een akkoord bereikt met the Red Devils over een contract tot medio 2022. Sánchez gaat op Old Trafford 15,8 miljoen euro per jaar verdienen en wordt daarmee grootverdiener in de Premier League.

Het is voor United en Sánchez afwachten of en wanneer Henrikh Mkhitaryan akkoord gaat met een transfer naar Arsenal. De Chileen maakt deel uit van de transfer van de Armeense middenvelder naar the Gunners, zo verzekerde zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. “Manchester United gaat Sánchez niet strikken, tenzij Mkhi besluit zich bij Arsenal aan te sluiten", zei de belangenbehartiger eerder. "Sánchez maakt onderdeel uit van de Mkhi-deal, niet andersom."

De Sánchez-deal kost Manchester United naar verluidt circa 68 miljoen euro. Daarin zijn de transfersom, het tekengeld en de commissie voor de zaakwaarnemer in meegenomen. Manchester City was in eerste instantie de grootste kandidaat om Sánchez aan te trekken, maar de koploper van de Premier League was niet bereid om een dergelijk bedrag op tafel te leggen en trok zich terug.