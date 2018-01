Manchester City beloont ‘de Generaal’ met contract tot medio 2022

Manchester City heeft het contract met Nicolas Otamendi verlengt tot halverwege 2022, zo meldt de koploper van de Premier League woensdag via de officiële kanalen. De verdediger verkeert in uitstekende vorm en heeft slechts één van de 23 wedstrijden in de Engelse competitie moeten missen dit seizoen.

In totaal heeft de Argentijn, die volgens Manchester City zelf de bijnaam ‘de Generaal' heeft, 118 keer het shirt van the Citizens gedragen. Otamendi, die bij zijn komst in 2015 had getekend tot medio 2020, is een vaste waarde onder manager Josep Guardiola, die in de 51-voudig international van Argentinië de leider van de verdediging ziet.

Manchester City is aan een indrukwekkend seizoen bezig, waarbij de Engelse topclub tot afgelopen weekend ongeslagen was in de Premier League. Tegen Liverpool moest de ploeg van Guardiola een 4-3 nederlaag incasseren. De clubleiding van Manchester City hoopt ook nog te verlengen met onder anderen Kevin De Bruyne en Raheem Sterling.