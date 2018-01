El Hamdaoui keert terug in Nederland en tekent voor half jaar

Mounir El Hamdaoui keert bij FC Twente terug in Nederland. De 33-jarige aanvaller doorstond woensdag met succes de medische keuring en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan het einde van het seizoen. De rentree van de spits in Nederland komt niet uit de lucht vallen, de afgelopen twee weken trainde hij al mee met de selectie van trainer Gertjan Verbeek.

El Hamdaoui zat zonder club en meldde zich bij Twente, in de hoop een contract af te dwingen. Daar is hij nu in geslaagd. Verbeek gaf aan technisch directeur Jan van Halst een positief advies over de proefspeler. "De spoeling voorin is dun en ik denk dat Mounir deze groep kan helpen", aldus Verbeek, die El Hamdaoui in actie zag komen in twee oefenwedstrijden. In het oefenduel met FC Emmen leverde hij nog een fraaie assist af.

De Marokkaanse aanvaller is de tweede versterking van de Tukkers in deze transferperiode. Eerder kwam Adam Maher al over van PSV. “Hij is niet meer de Mounir van 28 jaar, maar met zijn ervaring en technische vaardigheid bezorgt hij een verdediging nog steeds handenvol werk”, zei Verbeek tegenover Voetbal International. Waar Maher klaar is voor een basisplaats zondag tegen Roda JC, lijkt El Hamdaoui nog wat trainingsuren af te moeten leggen alvorens hij kan starten.

Verbeek heeft hoge verwachtingen van El Hamdaoui, zo liet hij eerder weten in gesprek met FOX Sports. "Je moet van spelers op aan kunnen en Mounir wil zich graag nog bewijzen. Ondanks zijn leeftijd en ervaring is hij nog niet uitgevoetbald. Hij beleeft er nog steeds plezier aan.” El Hamdaoui speelde eerder voor Excelsior, Tottenham Hotspur, Derby County, Willem II, AZ, Ajax, Fiorentina, Málaga, Umm Salal en Al-Taawon FC.

El Hamdaoui voelt zich goed bij de overstap, vertelt hij op de website van zijn nieuwe club. "Sinds de zomer trainde ik bij AZ mee en ben sindsdien elke dag bezig geweest. Hiervoor heb ik een aantal jaar in het buitenland gespeeld en dan voelt het ook wel weer vertrouwd om terug te zijn in Nederland. Dat het bij FC Twente is, vind ik mooi. Een grote club met een mooi stadion en goede supporters."