‘In die periode was ik met Ajax in gesprek, maar Liverpool had interesse’

Pepijn Lijnders liet Liverpool onlangs achter zich voor een functie als hoofdtrainer bij NEC. De Nederlander werkte als assistent bij the Reds samen met onder anderen Brendan Rodgers en Jürgen Klopp en vóór zijn periode bij Liverpool was hij ook actief bij PSV en FC Porto, totdat er een telefoontje kwam uit Engeland.

"Er was interesse van een grote club in Engeland, maar dat ketste op het laatste moment af omdat de manager vertrok”, zegt Lijnders in gesprek met Voetbal International. "In die periode was ik met Ajax in gesprek, maar Gerard Marsman (belangenvereniging CBV, red.) vertelde dat Liverpool misschien interesse had."

Lijnders mocht ook na het ontslag van Rodgers en de benoeming van Klopp bij de Premier League-club aanblijven. “Wat ik ben gaan doen? Ik ben gaan noteren, observeren, coachen. Elke meeting, alles ben ik gaan documenteren. Een geweldig college natuurlijk. Assistent Zeljko Buvac sprak niet zo goed Engels en Jürgen had allerlei verplichtingen. Dus steeds vaker hoorde ik: 'Pep, kun jij dit doen?', 'Pep, bereid dit voor.'"

Na verloop van tijd werd de rol van Lijnders bij Liverpool steeds belangrijker. De coach had een goede klik met de Duitse oefenmeester, die net als Lijnders constant over voetbal praat. “Hij is een van de weinigen die me echt door en door kennen. Mensen zeggen weleens dat je beter één goede mentor kunt hebben dan twintig opleidingen. Dat klopt, dat was Jürgen voor mij. Ik ben hem enorm dankbaar.”