PEC verlengt met ‘jonge, ervaren speler’: ‘De club was er toen voor mij’

Rick Dekker en PEC Zwolle gaan langer met elkaar door, zo meldt de Eredivisionist woensdag via de officiële kanalen. Het contract van de 22-jarige middenvelder is opengebroken en met tweeënhalf jaar verlengd. Dekker, die debuteerde in de zomer van 2014 uit bij Sparta Praag, is bezig aan zijn vierde seizoen bij PEC.

Rick Dekker, die vorig seizoen moest revalideren van een gescheurde kruisband, is blij dat hij ook de komende seizoenen bij PEC mag voetballen, zo laat hij weten op de clubsite: “PEC Zwolle is de club waar ik mijn debuut in het profvoetbal maakte en waar ik veel aan te danken heb. In Zwolle heb ik al veel moois meegemaakt en ook tijdens mijn kruisbandblessure, het sportieve dieptepunt uit mijn carrière, was de club er voor mij.”

“Het voelt dan ook goed om mijn contract hier te verlengen en samen met PEC Zwolle de toekomst in te stappen”, besluit Dekker. Gerard Nijkamp, technisch directeur van de Blauwvingers, is eveneens verheugd met de contractverlenging van Dekker, die tot medio 2020 heeft getekend: “Het is hartstikke mooi dat we Rick langer aan ons binden.”

“Hij heeft in zijn eerste twee seizoenen al laten zien van waarde te zijn voor ons, maar ook na zijn vervelende blessure klopte hij al snel weer op de deur van de eerste selectie. Rick voetbalt, ondanks zijn jonge leeftijd, als een ervaren speler waar wij nog veel progressie in zien. Het stemt dan ook tot grote tevredenheid dat hij de komende jaren aan de club verbonden blijft”, aldus de sportbestuurder.