‘Ex-Ajacied van vier miljoen gelinkt aan stap naar Europese subtop’

Djavan Anderson staat volgens Corriere dello Sport in de nadrukkelijke belangstelling van Benfica en AS Monaco. De vleugelverdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, speelt momenteel bij Bari in de Serie B. Eerder werd Anderson ook al gelinkt aan een mogelijke transfer naar FC Porto, terwijl ook Internazionale en Fiorentina hem op de radar zouden hebben staan.

Anderson, die eerder speelde in de jeugd van Ajax en AZ, maakte via SC Cambuur afgelopen zomer transfervrij de overstap naar Bari. Daar presteert de Nederlander dermate goed, zo stelt de Italiaanse krant, dat hij zich in de kijker heeft gespeeld bij verschillende clubs in Europa. Anderson moet naar verluidt drie tot vier miljoen euro kosten. Anderson liet in gesprek met Voetbalzone al weten dat deze transferwindow een 'rare periode' kon gaan worden.

"Ik weet niets zeker. Ik zou het helemaal niet erg vinden om hier tot de zomer te blijven. Ik ben blij met het vertrouwen hier. Of de clubs zich officieel gemeld hebben? Daar heb ik geen idee van. Maar het spreekt voor zich dat het speelt. Ik vind het mooi om het via een omweg alsnog waar te maken, of dat nou bij Bari is of bij een andere club. Dat ik hier mag voetballen is voor mij al een geschenk. Als er een club komt, zou ik kijken naar wat die club van mij verwacht en of ik kans maak op speeltijd. Ik ga niet weg om het weggaan", aldus de 22-jarige Amsterdammer.