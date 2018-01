'Vernieuwing aanstaande bij Real; Pérez wil van 'BBC' naar 'NHL''

Real Madrid staat komende zomer voor een grote renovatie. Volgens Marca is voorzitter Florentino Pérez om de complete voorhoede te vervangen. BBC, Gareth Bale, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo, wil hij vervangen met NHL: Neymar, Eden Hazard en Robert Lewandowski.

Ronaldo raakt het maar niet eens met de voorzitter over zijn salarisverhoging. Benzema weet niet meer aan de verwachtingen te voldoen, terwijl Bale vaak geblesseerd is. Daarom vindt Pérez het tijd voor vernieuwing bij de Koninklijke. Neymar staat bovenaan het lijstje van Real Madrid. Hij vertrok afgelopen zomer voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain, maar wordt sindsdien in verband gebracht met een transfer naar de nummer vier van LaLiga. Eerder meldde Marca al dat Real in de zomer van 2019 vierhonderd miljoen euro uittrekt om Neymar naar Madrid te halen.

Hazard steekt niet onder stoelen of banken dat hij ooit graag voor Real Madrid zou spelen, maar staat nu voorcontractverlenging bij Chelsea. Het contract van de 29-jarige Lewandowski bij Bayern München loopt door tot medio 2021. Het zou niet voor het eerst zijn dat Pérez drie grote namen in korte tijd naar het Santiago Bernabéu haalt. Eerder kocht hij Luis Figo, Zindédine Zidane en David Beckham, terwijl ook Kaká, Ronaldo en Benzema tegelijk naar Real kwamen.