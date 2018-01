Van Beek speelde bijna voor Monaco: ‘Was er teveel mee bezig en het ketste af’

Voor Sven van Beek bleek 2017 het jaar van zijn langverwachte rentree. De verdediger kampte met een slepende blessure en ontbrak daardoor lange tijd bij Feyenoord, maar hij maakte in september zijn rentree. Naar eigen zeggen zet Van Beek de tegenslagen altijd om in motivatie, waardoor het geen toeval is dat hij sterker terug is gekomen van zijn zware blessure.

“Ze noemen me soms een pechvogel, maar zo zie ik dat zelf niet. Ik weet wel hoe het werkt, ik heb in mijn carrière wel vaker tegenslagen moeten overwinnen”, vertelt Van Beek in een interview met Voetbal International. Hij concludeert dat hij blijkbaar de pijn kan weerstaan. “Ik zeur niet, omdat ik weet waar ik vandaan kom: uit een normaal arbeidersgezin waarin we wars waren van welke poeha dan ook. Mijn vrienden van vroeger zijn mijn vrienden van nu. Voor mij is dat de basis: familie, vrienden, thuis.”

Hij noemt die basis dé reden dat hij er zo snel weer stond bij Feyenoord. “Ik heb leren vechten, nooit op te geven”, vervolgt de verdediger, die al in een Europese topcompetitie had kunnen spelen. “Er was een tijd dat ik een aantal keer in eigen doel schoot en ik had nu bij AS Monaco kunnen zitten als ik niet tegen AZ twee jaar geleden mijn slechtste wedstrijd aller tijden zou hebben gespeeld. Die transfer was min of meer rond, het zat in mijn hoofd. Ik was er te veel mee bezig en het ketste af.”

Dat de transfer uiteindelijk niet doorging, wijt Van Beek aan zichzelf. “Eigen schuld. Ik had het wel willen meemaken. Maar nu denk ik dat het goed is dat ik niet ben gegaan. Als ik deze blessure in Monaco had moeten overwinnen, was ik doodongelukkig geweest. Misschien gebeurt alles wel met een reden”, aldus Van Beek, die dit seizoen tot dusver twaalf wedstrijden speelde, waarin hij één keer tot scoren kwam.