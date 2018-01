‘Ik heb met Ajax 13 punten achtergestaan, waarna we alsnog kampioen werden’

In de winterstop veranderde er het een en ander voor de spelersgroep van Ajax, met de komst van Erik ten Hag en Alfred Schreuder. Het was voor Lasse Schöne een vreemde gewaarwording om drie trainers in één jaar te hebben, nadat hij met Frank de Boer jarenlang één trainer had gehad. “Van één trainer in drie jaar ben ik naar drie trainers in één jaar gegaan”, zegt de Deen in gesprek met Voetbal International.

“Frank de Boer was jarenlang de trainer en nergens was er ook maar enige twijfel over hem. Nu gaat het hard”, stelt Schöne, die erkent dat Ajax nu al te lang wacht op een landstitel. “Bij Ajax is een seizoen zonder prijs een verloren seizoen. Vorig jaar voelde dat voor veel mensen net iets anders, door onze prestaties in Europa. Maar die troef hebben we dit seizoen niet in handen, dus weten we wat ons te doen staat.”

“Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel een bepaalde hunkering voel. In mijn eerste jaren hier was de landstitel een zekerheid, nu is het al te lang stil”, vervolgt de middenvelder. De achterstand op PSV bedraagt vijf punten, maar Schöne weet zeker dat die nog te overbruggen is. “Ik heb in het verleden met Ajax eens dertien punten achtergestaan, waarna we alsnog kampioen werden. Daarom ben ik ook hoopvol.”

Volgens Schöne moet het gevoel van onoverwinnelijkheid gaan leven in de spelersgroep van de Amsterdammers. “Dat PSV iets krijgt van: Ajax is los en niet meer te stoppen. De verbetering zit volgens mij vooral in de slimheid. We hebben te veel punten gemorst doordat we een wedstrijd niet volwassen uitspeelden”, besluit de Deen. Ajax hervat de competitie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.