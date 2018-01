Woensdag, 17 Januari 2018

Real Madrid laat grootmachten strijden om Ronaldo

Valencia heeft nog altijd interesse in João Mário, maar het is de vraag hoe concreet die belangstelling is. De middenvelder lijkt wel af te stevenen op een vertrek bij Internazionale. (O Jogo)

Chelsea en Sevilla zijn het eens over de verhuur van Michy Batshuayi. The Blues gaan zich zodra die deal afgerond is versterken met Andy Carroll, die overgenomen moet worden van West Ham United. (Goal)

Real Madrid is bereid om Cristiano Ronaldo komende zomer te laten vertrekken. De Koninklijke willen zien hoe Manchester United en Paris Saint-Germain de strijd aangaan om de Portugees. (Daily Star) willen zien hoe Manchester United en Paris Saint-Germain de strijd aangaan om de Portugees.

Binnen afzienbare tijd gaat Jack Wilshere zijn contract bij Arsenal verlengen. De middenvelder wil graag bij the Gunners blijven en is zelfs bereid om salaris in te leveren voor een contractverlenging. (BBC)

Rubén Aguilar bevindt zich momenteel op de radar bij Fiorentina en Olympique Marseille. De rechterverdediger speelt sinds afgelopen zomer voor Montpellier, waar hij nog tot 2020 vastligt. (L’Équipe)