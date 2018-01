‘Ten Hag neemt na Klassieker besluit over uitbreiding technische staf’

Erik ten Hag zal na de wedstrijd van aanstaande zondag tegen Feyenoord beslissen of hij zijn technische staf definitief zal uitbreiden met Richard Witschge. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Op het trainingskamp in Portugal nam de nieuwe trainer van Ajax de oud-middenvelder mee vanwege de omvang van de selectie. Mogelijk wordt hij definitief een van de assistenten van Ten Hag.

Witschge is actief als individueel jeugdtrainer bij Ajax en maakt dus mogelijk de overstap naar het eerste elftal. De technische staf van Ten Hag bestaat daarnaast nog uit Alfred Schreuder, die werd overgenomen van TSG 1899 Hoffenheim en Aron Winter. "De staf is deels vernieuwd", zei Ten Hag voor het vertrek naar Portugal tegen FOX Sports. "Je hebt Aron Winter, Carlo l'Ami en Björn Rekelhof (inspanningsfysioloog, red.). Alfred Schreuder en ik zijn nieuw. We hebben besloten om ook Richard Witschge mee te vragen naar Portugal, omdat we met heel veel spelers naar Portugal gaan. Hij zal de staf complementeren."

Op het trainingskamp in Portugal oefende Ajax tegen het Deense Lyngby (5-1) en MSV Duisburg (1-1). Ajax hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Ten Hag moet Kasper Dolberg hoe dan ook missen door een blessure. De inzetbaarheid van Maximilian Wöber is onzeker, daar hij dinsdag nog apart van de groep trainde.