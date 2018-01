‘Kan wel roepen naar Engeland of de Nederlandse top, maar ik vind het moeilijk’

De kans lijkt aanzienlijk dat Sergio Padt komende zomer vertrekt bij FC Groningen. Het contract van de sluitpost loopt nog tot medio 2019, waardoor de Groningers nog een bedrag over kunnen houden aan een transfer. Padt acht zichzelf rijp voor een stap naar het buitenland, maar heeft geen voorkeur voor een nieuwe club.

“Ik kan wel gaan roepen naar Engeland of de Nederlandse top, maar ik vind het moeilijk daar uitspraken over te doen. De competities in Spanje, Duitsland en Italië vind ik ook heel mooi”, zegt Padt in gesprek met Voetbal International. De sluitpost kiest bewust voor een zomerse transfer, omdat hij stelt dat het lastig is om in de winterstop van club te veranderen. “Het is lastiger dan ergens binnen te stromen dan in de zomer, waarin je tijdens de voorbereiding kunt wennen aan de jongens die er al zijn en aan de speelwijze van je nieuwe club.”

“Voorlopig ga ik ervan uit dat ik bij FC Groningen blijf. Er is geen concrete belangstelling”, vervolgt de 27-jarige doelman. Hij zegt niet per se te hoeven vertrekken en FC Groningen wil praten over een nieuw contract. “Maar als er iets komt, dan sta ik daar open voor. Al hangt het er natuurlijk wel van af wát er komt. Ik ben bezig aan mijn vierde seizoen bij FC Groningen, ik heb een goed leven, mijn kinderen zitten hier op school, mijn vriendin vindt het hier fantastisch en ik ook. Ik lever dit niet zomaar in.”