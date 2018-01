‘Ineens staat hij op de radar bij Arsenal, dat komt een beetje paniekerig over’

Het is momenteel onrustig bij Arsenal op transfergebied. Alexis Sánchez staat op het punt om te vertrekken, al is zijn bestemming nog onbekend. Daarentegen willen the Gunners zich zelf versterken met Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan. Ian Wright is er niet van overtuigd dat Arsenal op dit moment juist handelt.

“Alles wat er nu bij Arsenal gebeurt, lijkt geforceerd door andere mensen. Mkhitaryan is geen Arsenal-speler, hij is een speler die ze in hun schoot geworpen krijgen. Hetzelfde geldt voor Aubameyang, die jaren geleden nog bij alle clubs op de radar stond. Maar die interesse is een beetje afgenomen. Nu ineens staat hij op de radar bij Arsenal, dat komt een beetje paniekerig over”, zegt Wright tegenover Sky Sports.

“Natuurlijk zijn Aubameyang en Mkhitaryan topspelers. Maar als je Sánchez verliest, moet je een speler terughalen die hetzelfde kan brengen. Ik denk niet dat Mkhitaryan dat op dit moment kan”, vervolgt de oud-spits van the Gunners. Overigens is ook Theo Walcott op weg naar de uitgang bij Arsenal. “Theo is nu twaalf jaar speler van Arsenal, maar op welke punten is hij nu verbeterd? Het praten van Arsène Wenger maakt de spelers niet beter. Theo is nog exact dezelfde speler als toen hij bij Arsenal kwam, alleen is hij wat ouder. Hij beheerst geen specifieke positie, hij teert alleen maar op zijn snelheid.”

BILD weet woensdagochtend te melden dat de transfer van Aubameyang binnen enkele dagen afgerond zou worden. Arsenal telt naar verluidt een bedrag van zeventig miljoen euro neer voor de spits. Michy Batshuayi moet dan volgens de Duitse boulevardkrant de opvolger van Aubameyang worden bij Borussia Dortmund. Ondertussen zou de komst van Aubameyang Sánchez richting de uitgang duwen bij Arsenal, zo weet de BBC. Mkhitaryan bewandelt dan de omgekeerde weg. Zaakwaarnemer Mino Raiola zegt tegenover The Times dat de deal alleen doorgaat als de Armeniër naar Londen vertrekt.