‘Cruijff van de Balkan’ op zijspoor in Italië: ‘Bij Heerenveen was het geweldig’

Filip Djuricic maakte tussen 2010 en 2013 furore in het shirt van sc Heerenveen en Benfica telde uiteindelijk acht miljoen euro neer voor de aanvallende middenvelder. Sinds zijn vertrek uit Friesland is het echter bergafwaarts gegaan met de Serviër, die ooit te boek stond als de Cruijff van de Balkan. Op dit moment zit hij op een zijspoor bij het Italiaanse Sampdoria.

“Het is een totale ramp. In de zomer wilde ik weg, maar weigerde de trainer me te laten gaan. En diezelfde trainer heeft me vervolgens helemaal niet gebruikt. Het is een drama”, zegt Djuricic in gesprek met Voetbal International. Benfica verhuurde hem de afgelopen jaren aan FSV Mainz 05, Southampton, Anderlecht en Sampdoria, waarna de Italiaanse club hem in januari 2017 definitief overnam van de Portugese topclub. De Italianen beloven hem in januari transfervrij laten vertrekken.

Djuricic lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Benevento, ondanks interesse van Rode Ster Belgrado. “Ik heb veel opties. Maar het is erg moeilijk. Ik ben 25. Sommige mensen zeggen: Je bent pas 25, je hebt nog een hele carrière voor je liggen. Maar het is ook een leeftijd waarop ik nu echt een goede keuze moet maken. Ik wil een nieuwe start, ik wil af van het gedoe van de laatste jaren”, vervolgt de aanvallende middenvelder, die naar eigen zeggen een aardig begin kende bij Benfica.

“Maar na een seizoen had de club ineens andere plannen. Toen was het: verhuren, verhuren en nog eens verhuren”, stelt Djuricic, die met weemoed terugdenkt aan zijn periode in Heerenveen. Een terugkeer in Friesland is echter nog niet direct een optie. “Bij Heerenveen was het geweldig, ik heb het daar zó naar mijn zin gehad. Zo heb ik het daarna niet meer meegemaakt. Ik heb nog veel vrienden in Friesland, ik ben gek op Heerenveen, maar met de mensen die er binnen de club over gaan heb ik geen contact. Dus het is nu niet realistisch.”