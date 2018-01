Barcelona betaalde 372 miljoen euro aan salaris; UEFA maakt zich zorgen

Europese voetbalclubs hebben opnieuw miljarden uitgekeerd aan salarissen. De UEFA waarschuwt echter voor de enorme verschillen. De ongeveer zevenhonderd Europese voetbalclubs hebben afgelopen seizoen 18,5 miljard euro aan salarissen uitgekeerd, blijkt uit de jaarlijkse rapportage van UEFA. Een forse stijging, daar men in 2015/16 16,9 miljard euro uitkeerde.

De Engelse clubs betaalden de hoogste bedragen aan de voetballers, met een gemiddelde salarispost van 153,9 miljoen euro per club. Dat was meer dan het dubbele van het bedrag dat de Duitse clubs, als nummers twee, aan de spelers overmaakten. Gemiddeld waren alle clubs in Europa 62 procent van de netto kosten kwijt aan de spelerssalarissen.

Barcelona springt eruit in het onderzoek: de Catalanen maakten 372 miljoen euro over aan salaris. De UEFA maakt zich zorgen. De grote verschillen zorgen ervoor dat de rijkste clubs meer sponsoren kunnen aantrekken, beter commerciële deals kunnen sluiten en daardoor meer geld kunnen ontvangen. De kans op prijzen is vele malen groter.

"Als hoeder van het spel moet de UEFA ervoor zorgen dat voetbal concurrerend blijft, zelfs als financiële verschillen vergroot worden door globalisering en technologische verandering." Maatregelen zoals bijvoorbeeld een salarisplafond en een luxe-taks worden overwogen. De clubs in de Eredivisie gaven gemiddeld zestien miljoen euro aan salarissen van spelers, hetgeen een stijging van zes procent ten opzichte van het seizoen 2015/16 betekent.