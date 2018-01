‘Overbodige Bartra keert na aankoop van 21,5 miljoen euro terug naar Spanje’

Borussia Dortmund maakte deze week de komst van Manuel Akanji van FC Basel officieel. Voor de 22-jarige verdediger annex Zwitsers international werd 21,5 miljoen euro uitgekeerd. Volgens BILD betekent de komst van Akanji ook het einde van het verblijf van Marc Bartra bij die Borussen.

Dortmund verleent deze maand naar verluidt medewerking aan het vertrek van Bartra, die welwillend zou staan tegenover een terugkeer in LaLiga. De ex-verdediger van Barcelona is sinds de aanstelling van Peter Stöger tot de derde centrumverdediger uitgegroeid. De opvolger van Peter Bosz kiest liever voor Ömer Toprak en Sokratis Papastathopoulos.

Bartra, dertienvoudig A-international van Spanje, wil ook het komende half jaar in aanmerking blijven komen voor het WK in Rusland. Door de komst van Akanji heeft hij in Dortmund geen garantie op speeltijd meer. Volgens BILD zal de clubleiding 'elk marktconform bod' op de 27-jarige Bartra in overweging nemen.

Neven Subotic zal waarschijnlijk ook de gelederen verlaten. De 29-jarige Serviër, die al vóór de komst van Akanji overbodig was, wil graag naar Engeland, maar op dit moment zou Saint-Étienne de meest voor de hand liggende bestemming zijn.