Bruggink uit kritiek: ‘Ik vind dat onbegrijpelijk voor zo’n grote club als Ajax’

Vlak voor de winterstop werd Marcel Keizer de laan uitgestuurd bij Ajax en in zijn spoor moesten ook Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp hun biezen pakken in Amsterdam. Erik ten Hag werd aangesteld als de nieuwe trainer van Ajax, maar Marc Overmars en Edwin van der Sar gaven nauwelijks uitleg over het ontslag van Keizer. Arnold Bruggink stoort zich aan het gebrek aan openheid.

“Ja, er is een geregisseerd en kritiekloos interviewtje met Marc Overmars en Edwin van der Sar op Ajax TV geweest. Maar dat was het dan”, schrijft Bruggink in zijn column in Voetbal International. “Ik vind dat onbegrijpelijk voor zo’n grote club. Het is me nogal wat wat daar is gebeurd. Relatief gezien presteerde Marcel Keizer als trainer immers naar behoren. En Dennis Bergkamp is een icoon van het hele Nederlandse voetbal die door Johan Cruijff naar voren was geschoven om diens gedachtegoed te bewaken.”

“Als dat soort mensen wordt ontslagen en vervolgens de hele club in brand komt te staan, dan moet er iemand opstaan die het een en ander uitlegt aan de achterban en die de persoonlijkheid heeft om kritische vragen van de media te beantwoorden”, vervolgt de analist. Bruggink is van mening dat de clubleiding dit niet stilzwijgend voorbij kan laten gaan. Overmars ging vorige week op trainingskamp in Portugal in gesprek met de meegereisde journalisten. Er mochten echter geen vragen gesteld worden over de trainers of Bergkamp.

“Schijn-openheid dus”, constateert Bruggink. Volgens hem was het niet zo lastig geweest om uit te leggen dat Bergkamp op een andere lijn zat dan Overmars en dat men Ten Hag een betere trainer vindt dan Keizer. “Dat kun je doen zonder mensen te hoeven beschadigen. Bovendien stut je daarmee als clubleiding tegelijk ook de positie van de nieuwe trainer Ten Hag. Nu hoorde je direct weer gezeur dat hij geen Ajax-icoon is en als trainer nog nooit een echte prijs heeft gewonnen. Hou zo’n man een beetje uit de wind als je daar de mogelijkheid toe hebt, denk ik dan.”