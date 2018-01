Brands: ‘Jongens als Falcao en Higuaín hadden dat op zijn leeftijd nog niet’

Maximiliano Romero werd door PSV in januari overgenomen van het Argentijnse Vélez Sarsfield. De spits wordt eerst een half seizoen gehuurd, waarna de Eindhovenaren hem in de zomer definitief overnemen. Romero was al mee op trainingskamp met PSV naar het Amerikaanse Orlando en werd dinsdag op de nieuwjaarsreceptie gepresenteerd in Eindhoven.

“De eerste intentie die we hadden, was om hem pas in de zomer te halen. Maar na gesprekken met zijn management bleek dat hij heel graag al in januari wilde komen. Toen hebben we gekeken of dat mogelijk was, want het was financieel lastig. Nu hebben we hem eerst een half jaar gehuurd en dat is heel belangrijk, omdat het de aanpassing een stuk makkelijker maakt”, zegt technisch manager Marcel Brands in gesprek met FOX Sports. Hij noemt Romero een ‘welkome versterking’.

“Het is een jongen die al meer dan dertig wedstrijden in de Argentijnse competitie heeft gespeeld. Als je dat moet vergelijken, is dat altijd lastig. Maar jongens als Radamel Falcao en Gonzalo Higuaín hadden dat op zijn leeftijd nog niet”, vervolgt Brands. Romero geeft in gesprek met de NOS toe dat hij een fan is van Falcao. “Ik ben altijd een volgeling van Falcao geweest. Ik bewonder hem, hij is mijn voorbeeld. Ik ben niet bang. Ik sta te popelen om het veld op te gaan en hier te laten zien wat ik al in Argentinië presteerde. Ja, ik heb al goede vrienden, de latino's. Santi, Gastón, Mauro en Chucky. Wij trekken veel met elkaar op en kunnen het goed vinden.”

De komst van Romero betekent dat Sam Lammers mogelijk verhuurd mag worden. “We zullen deze maand nog naar Sam kijken en het belangrijkste is dat hij perspectief heeft. Zeker voor de toekomst heeft hij dat”, stelt de technisch manager, die er rekening mee houdt dat Luuk de Jong of Jürgen Locadia na het seizoen zal vertrekken. “Met Lammers en Romero hebben we de spitsen van de toekomst in huis. Voorlopig is Jürgen er nog een tijdje uit, dus zullen we voorzichtig zijn om mensen te laten gaan.”