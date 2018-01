Heracles onderhandelt met Engelsen: ‘Hij ligt goed bij de fans en sponsors’

Heracles Almelo onderhandelt met Sheffield Wednesday over Joey Pelupessy. Van een akkoord is echter nog geen sprake. "We zijn nog niet zo ver", zegt directeur Nico-Jan Hoogma tegen Tubantia. "Vraag en aanbod komen vooralsnog niet overeen."

Heracles was eerder al met New York City FC in gesprek. Nu is Sheffield Wednesday, waar Jos Luhukay sinds deze maand trainer is, concreet. Alhoewel het contract van Pelupessy nog maar een half jaar doorloopt, zit Heracles met de situatie in de maag. "Joey heeft hier 3,5 jaar fantastisch werk geleverd. Hij ziet dit zelf als een unieke kans, iets wat hij absoluut wil. We gunnen hem dit. Daar hebben we ook mee te maken."

"Voor ons is het lastig en dubbel", zegt Hoogma. "Joey bindt mensen, ligt goed bij supporters en bij de sponsors. Hij heeft de laatste jaren alles voor de club gedaan, daar moeten we ergens een modus in vinden. We gaan zien wat de komende dagen ons brengt."

Sheffield Wednesday staat momenteel zeventiende in de Championship en houdt daarmee zeven clubs onder zich. Met Glenn Loovens en Joost van Aken hebben the Owls al twee Nederlanders onder contract staan.