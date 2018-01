Ajax troefde onder meer Barcelona af: ‘Ik ben echt blij om hier te zijn’

Ajax rondde dinsdag de komst van Nicolas Kühn af. De Duitse jeugdinternational is voor ongeveer twee miljoen euro overgekomen van RB Leipzig en sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Kühn is al de vierde aankoop van Ajax in de laatste maanden. Eerder werden Nicolas Tagliafico, Perr Schuurs en Hassane Bandé al vastgelegd.

Ook Barcelona, de club van zijn idool Lionel Messi, had interesse in Kühn, maar hij koos voor Ajax. "Klopt, ik ben gewoon blij om hier te zijn", vertelt de aanvaller via de officiële kanalen van de Amsterdamse club. "Het is een club met klasse en een geweldige traditie. Ik ben echt blij hier te zijn."

Kühn sluit eerst bij Jong Ajax aan. "En dan hoop ik dat ik van de zomer de stap naar het eerste kan maken. Ik moet gewoon presteren, net als alle andere spelers en dan hoop ik dat het snel omhoog gaat."

Bij Ajax komt Kühn zijn landgenoot Amin Younes tegen. De 24-jarige linksbuiten lijkt echter voor een vertrek te staan en is zijn basisplaats, mede door blessureleed, kwijtgeraakt aan Justin Kluivert. Als spits moet Kühn bij de beloftenploeg gaan concurreren met Mateo Cassierra en Kaj Sierhuis.