Van Geel gaat alleen ‘bij goed bod’ om de tafel: ‘Er is veel belangstelling’

Feyenoord is bereid om Bilal Basacikoglu te laten vertrekken bij 'een goed bod'. Een verhuur van de aanvaller is echter geen optie, zo benadrukt technisch directeur Martin van Geel. "Hij heeft nog een contract voor 2,5 jaar. Hij is een nog altijd jonge jongen met veel specifieke kwaliteiten", stelt Van Geel in gesprek met FOX Sports.

"Er is veel belangstelling van buitenlandse clubs. We willen daar alleen maar over spreken als er een goed bod wordt gedaan. We denken niet aan huurconstructies." Van Geel stelt dat clubs denken dat Basacikoglu voor een appel en een ei op te halen is. "Hij zit op de bank en speelt niet veel. Die kunnen we gratis en voor niets ophalen. Daar gaat Feyenoord níet aan meewerken."

Basacikoglu kwam dit seizoen niet verder dan vijf competitiewedstrijden, waarvan hij slechts één keer vanuit de basis startte. "Bilal kan pas van waarde zijn als hij ritme heeft", vertelde zaakwaarnemer Yalcin Zöhre dinsdag. “Met de komst van Robin van Persie en korte invalbeurten van maar een paar minuten lijkt het bij Feyenoord een kansloze missie geworden.”

Basacikoglu werd in de zomer van 2014 voor 3,5 miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen, maar is nooit onomstreden geweest bij Feyenoord. Maandag kwam aan het licht dat het Turkse Kayserispor interesse zou hebben en Basacikoglu voor anderhalf miljoen euro zou willen aantrekken