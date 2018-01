Fraser wisselde Castaignos reeds in de rust: ‘Een waanzinnige man’

Vitesse stapte dinsdagavond in de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe kalenderjaar als winnaar van het veld. Op bezoek bij Sparta Rotterdam werd dankzij een treffer van Mason Mount een nipte 0-1 overwinning geboekt. Henk Fraser gaf Luc Castaignos een kans in de basis, maar de oefenmeester van de Arnhemmers wisselde de aanvaller vervolgens na 45 minuten.

"Ik heb heel veel met hem, ik vind hem een waanzinnige man, maar uiteindelijk gaat het om winnen en dan kun je niet kijken naar sentimenten", verklaarde Fraser na afloop, in gesprek met FOX Sports. "Er komen nog zat mogelijkheden waarin hij een kans krijgt, de club heeft hem hard nodig." Fraser zag hoe zijn team het voor rust moeilijk had tegen Sparta, 'dat een aantal spelers met goede individuele kwaliteiten heeft'. "Als je dan zelf te afwachtend bent, weet je dat het mis kan gaan."

"In de rust heb ik benoemd wat beter kan. Je moet als speler ook wel een beetje tegen harde kritiek kunnen. Na de wedstrijd geef ik dan uitleg." In de tweede helft had Vitesse een aantal goede mogelijkheden. "Ook na de 0-1 hadden we de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Maar in de eindfase werd Sparta nog behoorlijk gevaarlijk. Maar uiteindelijk hebben we gekregen waar we voor kwamen."