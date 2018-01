Arsenal gaat vol voor Portugees van 60 miljoen euro

(The Sun)

Voormalige Roda JC Kerkrade-spits Simon Church duikt waarschijnlijk op in Polen. De transfervrije Welshman werd dinsdag gekeurd door Lechia Gdansk. (The Sun)

Arsène Wenger wil dat zijn club voldoet aan de transferclausule van zestig miljoen euro in het contract van de ster van Sporting Portugal.