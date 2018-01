Falcao boort Balotelli heldenrol door de neus in streekderby

Mario Balotelli heeft dinsdagavond een heldenrol door de vingers zien glippen. De Italiaanse spits leek OGC Nice met twee doelpunten de overwinning te bezorgen in de Derby de la Côte d'Azur tegen AS Monaco, maar Radamel Falcao bepaalde in blessuretijd toch nog anders: 2-2. Het verschil op de ranglijst blijft daardoor met nog zeventien wedstrijden in de Ligue 1 te gaan twaalf punten in het voordeel van Monaco.

Nice was met een goed gevoel afgereisd naar het prinsdom. De ploeg van Lucien Favre won vijf van zijn zes laatste wedstrijden in de Ligue 1 en kon bovendien vertrouwen putten uit de eerste ontmoeting met Monaco dit seizoen. Nice won op de vijfde speeldag in eigen huis met 4-0 en hield aanvankelijk ook in het Stade Louis II eenvoudig stand. Toch wist de thuisploeg zich na ruim een half uur naar de openingstreffer te voetballen.

Thomas Lemar werd aan de rechterkant van het veld bereikt door Kévin N'Doram, waarna de Frans international de bal met een voorzet in de doelmond van Nice bracht. De opgestoomde Adama Diakhaby kreeg het leder daar met enig fortuin mee en schoot van dichtbij uiteindelijk beheerst raak: 1-0. Monaco leek daarmee op rozen te zitten, maar werd in de tweede helft het slachtoffer van de scoringsdrift van Balotelli.

De spits was in zijn laatste negen wedstrijden voor Nice goed voor acht doelpunten en eiste na de onderbreking andermaal een hoofdrol op. Balotelli nam kort na rust de gelijkmaker voor zijn rekening door een voorzet van Allan Saint-Maximin binnen te lopen en leek 22 minuten voor tijd uit te groeien tot matchwinner, toen hij via een verdediger van Monaco de 1-2 op het bord bracht. Falcao bezorgde de thuisploeg in de tweede minuut van de blessuretijd echter toch nog een punt door uit een rebound raak te schieten.